ビットコインなど暗号資産への投資を表明する上場会社が相次いでいる。2025年にプレスリリースなどで暗号資産の投資事業の開始や、暗号資産の購入を表明した上場企業は40社にのぼった。サービス業や製造業、小売業など、本業とは一見関わりがない業種からの参入が目立つ。老舗企業が参入したケースもある。40社の直近決算は赤字（連結、最終損益）が75.0％に達し、4社に3社が赤字だった。価格上昇に乗り、暗号資産への投資を