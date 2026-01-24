９０分や１２０分と時間制限がある「食べ放題」ですが、最近注目されているのが、ランチや営業時間内であれば“時間制限なし”で食べられるプランです。その人気の理由を探りました。 最大“5時間半”滞在OK！人気の「食べ放題」レストラン ベーコンとブロッコリーのペペロンチーノに、中華料理の定番・麻婆豆腐！和食からスイーツまでおよそ１００品の料理がずらりと並びます！多くの人が楽しんでい