【アスペン（米コロラド州）＝帯津智昭】冬季競技の賞金大会、Ｘゲームズは２３日、米コロラド州アスペンで開幕し、スノーボード女子スロープスタイルで、ミラノ・コルティナ五輪代表に内定している村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８９・６６点で３位に入った。表彰台は４年連続。同種目には９人が出場し、村瀬が唯一の日本勢だった。２０２３年世界選手権覇者のミア・ブルックス（英）が９６・３３点で優勝した。