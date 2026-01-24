米シティグループ傘下のシティバンクのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】ロイター通信は23日、米金融大手シティグループが、3月に追加の人員削減を実施する見通しだと報じた。今月実施した約1千人規模の削減に続く対応という。削減規模や地域は明らかになっていない。関係者の話として伝えた。ロイターによると、3月の削減は部門横断で管理職や上級職が対象となる見通し。一部の管理職は、人員削減前に別部門へ配置