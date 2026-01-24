【モデルプレス＝2026/01/24】シリーズ累計発行部数150万部を突破した東野圭吾氏の傑作『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）の実写映画化が決定。SixTONESの松村北斗と女優の今田美桜がW主演を務め、9月4日に全国公開されることが発表された。【写真】スト松村北斗、嵐メンバーとの「ガチオフ」親密2ショット◆東野圭吾作品、松村北斗＆今田美桜W主演で実写映画化決定総制作部数1億部以上を誇るベストセラー作家、東野圭吾が新たに生