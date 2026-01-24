話し言葉がなめらかに出ない「吃音（きつおん）」とともに成長してきた双子の兄弟がいます。症状を理解してもらえず、他人との会話に後ろ向きになっていた2人でしたが、それぞれの歩幅で前に進み始めました。 ■弟・西 隼ノ丞（じゅんのすけ）さん「吃音症。」■兄・西 起ノ丞（たつのすけ）さん「不安になる。」西 起ノ丞さん（19）と弟の隼ノ丞さん（19）。ともに吃音の症状がある双子の兄弟です。幼い頃から九州大学病院の吃