ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反落し、前日比285.30ドル安の4万9098.71ドルで取引を終えた。米金融政策を議論する会合を来週に控え、利益確定のための売り注文が膨らんだ。ダウ平均は最高値圏で、この日は持ち高調整の売りが目立った。一方、トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランドを巡って欧州への追加関税を撤回したことは、下支え材料