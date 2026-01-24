ブンデスリーガ 25/26の第19節 ザンクトパウリとハンブルガーSVの試合が、1月24日04:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。 ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、マティアス・ペレイララージ（MF）、マルティン・カールス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはアレクサンダー・ロッシング（FW）、ダミオン・ドウンス（FW）、ラ