セリエA 25/26の第22節 インテル・ミラノとピサの試合が、1月24日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 インテル・ミラノはフランチェスコ・エスポジト（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、カルロス・アウグスト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはヘンリック・マイスター（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）、ステファノ・モレオ（FW）らが先発に名を連ねた。 11分に