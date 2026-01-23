妊娠中に指定難病「特発性血小板減少性紫斑病（ITP）」を発症したAYAKOさん（仮称）。一度は寛解したものの、10年後に再発。責任ある教諭の仕事を離れる悔しさや、単身赴任中の夫に代わり家計と育児を支える不安から一時はどん底の気分に。しかし家族や主治医の支えで克服し、現在は薬の副作用と付き合いながら、音楽療法など新たな夢に挑戦する彼女の不屈の軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっ