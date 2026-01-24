SNSが多くの人の心をつかむ理由は、いいねやフォロワーで「報われたい」欲を満たす設計を巧みに採り入れているからだ。しかし、TikTokはその前提を満たさないにもかかわらず、若い世代を虜にしている。ユーザーの時間を溶かすように奪う、新しくも恐ろしい仕組みとは。※本稿は、文芸評論家の三宅香帆『考察する若者たち』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。「意味ない」TikTokの動画を見るのがやめられない若者たち