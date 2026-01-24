プロ・リーグ 25/26の第22節 スタンダールとヘントの試合が、1月24日04:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。 スタンダールはアドナネ・アビド（FW）、トーマス・アンリ（FW）、テディ・テウマ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ミハウ・スクラシ（FW）らが先発に名を連ねた。