■今週の相場ポイント 1.日経平均は3週ぶり反落、週後半持ち直し 2.自民が消費減税検討、小売りセクター上昇 3.米国が欧州関税見送り、「TACOトレード」へ 4.ディスコ急騰、他の半導体株にも買い波及 5.日銀会合は「現状維持」、買い安心感広がる ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比89円(0.17％)安の5万3846円と、小幅ながら3週ぶりに下落した。 今週は週前半こそ