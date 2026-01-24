2026年1月23日、韓国メディア・東亜日報は、韓国の年間輸出額が為替換算ベースで日本を上回る可能性があると報じた。記事は、日本の財務省が22日に発表した25年の貿易統計（暫定値）によると、日本の年間輸出額は約110兆4480億円となり、現在の為替レートで換算すると約6958億6984万ドルになると伝えた。前年比3．1％増だった。一方、韓国の関税庁がすでに発表した確定値によると、25年の韓国の年間輸出額は7094億700万ドル（約112