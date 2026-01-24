第102回箱根駅伝が1月2、3日に行われ、青山学院大学が3連覇で9度目の優勝を達成。往路、復路、総合成績ともに新記録で頂点をつかみました。1月18日にはCS日テレジータスで「続報！箱根駅伝 日テレジータス特別編」が放送され、山上り5区を戦い抜いた選手たちの裏側が明かされました。往路の最終区間である5区は、小田原中継所から芦ノ湖までの20.8kmのコース。標高約874mの最高地点まで、一気に駆け上ります。これまで“山の神”の