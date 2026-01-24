ＮＨＫが２０２６年度予算を発表した。滞納を続ける契約者への民事督促など営業活動を強化し、１９年度から続いていた受信料収入の落ち込みに底を打たせようとする意思を感じる強気予算だ。だが物価高やテレビ離れの影響で、支払いの母体となる契約総数自体の減少は続いており、公共放送の財政が危機に直面している現実に変わりはない。（文化部旗本浩二）契約総数減でも増収見込み今月１３日に発表された２６年度収支予算に