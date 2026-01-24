モーニング娘。'26のリーダー・野中美希(26)が公演を欠席することが23日、分かった。ハロー！プロジェクトの公式サイトで発表された。 【写真】無念の欠場となった野中美希 「メンバーの野中美希ですが、昨年、腰の痛みが強く出たため病院にて診察および検査を受けたところ、『腰椎椎間板ヘルニア』との診断を受けました。」と公表。「その後、加療を受けながら経過観察を行っておりましたが