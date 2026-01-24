播磨国総社射楯兵主神社（姫路市総社本町）の「福娘」が、姫路市内各所を訪れ、今年一年の福を願う表敬訪問を行いました。福娘は毎年、「初ゑびす祭」にあわせて選ばれ、地域に笑顔と縁起を届ける役目を担っています。今年は全国から65人の応募があり、7人が選ばれました。7人の福娘たち表敬訪問では、色鮮やかな装束に身を包んだ福娘たちが、やや緊張した表情を浮かべながらも、鈴を鳴らし、縁起物を授与。訪問先では、関係