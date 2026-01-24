プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が地元・宮城のスケートリンク「ベルサンピアみやぎ泉」に５４２０万５８００円を寄付したことが、２３日までに分かった。寄付金により昨年夏に改修工事が実現。より良いコンディションのリンクに生まれ変わった。施設長の馬場宏樹さん（４８）は「ありがたいです。本当にビックリした。若い人のため、今後スケートを始める人のためにとおっしゃっていた。本当にすごい人です」と