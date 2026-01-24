大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が23日、都内で2025年度日本PR大賞の表彰式に登場した。国民に愛され、万博の盛り上げに貢献したことから「パーソン・オブ・ザ・イヤー」に選出された。「世界中のいろんな人とお友達になれたことがうれしかったな。大屋根リングから見たきれいな夕日はすっごくいい思い出」と話し、「またどこかで会おうね。しーゆー、ばいばーい」と両手を振った。