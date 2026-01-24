元日向坂46齊藤京子（28）が23日、都内で初主演映画「恋愛裁判」（深田晃司監督）初日舞台あいさつに出席した。“恋愛禁止ルール”を破ったとして裁判にかけられる女性アイドルを描く。撮影中、アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のメンバーとは「すごく仲良くなって、よく人狼ゲームをやっていた」というが、恋仲となる間山敬役の倉悠貴（26）とは「全然話をしなかった」と明かした。「その距離感が作品にとっていい感