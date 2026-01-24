俳優の太川陽介（67）が、24日までに舞台で共演する音無美紀子（76）のインスタグラムに登場。激変した風貌を披露した。【写真】雰囲気ガラリな白ひげ姿を披露した太川陽介太川と音無は、水俣病の差別や偏見の嵐の中でも懸命に生きる家族を描いた舞台『風を打つ』で共演している。音無は鳥取公演を案内。「降り続いてる雪、市内平地でも随分積もっています。滑らない雪靴を購入してきて良かったわ。大雪警報は解除されたようで