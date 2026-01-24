SixTONESの松村北斗さんと俳優の今田美桜さんが、9月4日より公開される東野圭吾さん原作『白鳥とコウモリ』の実写映画でダブル主演を務めることが発表されました。【写真を見る】【SixTONES松村北斗×今田美桜】東野圭吾の新たな最高傑作『白鳥とコウモリ』の実写映画でダブル主演総制作部数1億部以上、ベストセラー作家でありミステリー界の巨匠・東野圭吾が誕生させた新たなる最高傑作『白鳥とコウモリ』。解決したはずの殺人事