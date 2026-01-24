現役青学大生で双子のインフルエンサー、はんなみいなが23日、東京・柴又帝釈天で、一日消防署長に就任した。放水訓練の指揮を執り、姉のはんなは「いかに地域の消防の方に支えられているか実感しました」と話し、みいなも「心強いなと思いました」と感謝。2人はTikTok（ティックトック）のフォロワーが100万人を超え、バイリンガルの面も持つ。「日本語だけでなくて英語などで発信して、架け橋のような存在になりたい」とグローバ