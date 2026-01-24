SixTONESの松村北斗と俳優の今田美桜が、人気作家・東野圭吾氏の原作小説を実写映画化した『白鳥とコウモリ』（9月4日公開）でW主演を務めることが決定した。解決したはずの殺人事件の真相を追う“容疑者”の息子と“被害者”の娘をそれぞれ演じる。【写真】華奢なネックレスがきらり…松村北斗の美しい横顔善良な弁護士が、刺殺された。「私がやりました。“すべての事件”の犯人は私です」容疑者として浮上した一人の男、そ