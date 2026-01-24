とちぎテレビ 2026年01月24日午前06時19分ごろ、茨城県北部を震源とする最大震度4の地震が発生しました。 栃木県内では震度2の揺れが観測されています。 最大震度4を観測したのは茨城県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．４と推定されます。 栃木県 【震度2】 下野市 芳賀町 【震度1】 宇都宮市 栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市