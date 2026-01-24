米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは22日、第98回アカデミー賞のノミネートを発表し「国宝」（李相日監督）のヘアメークの豊川京子氏、歌舞伎メークの日比野直美氏、歌舞伎床山の西松忠氏が、メーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされた。日本作品としては初めて。同部門には18、20年と2度、受賞した米国籍のカズ・ヒロ（辻一弘）氏も「スマッシング・マシーン」でノミネート。いずれも受賞すれば、日本出