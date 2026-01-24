（宮永キャスター）「冬晴れの国会議事堂です。透明感のある青空とは裏腹に、先の見通せない政治が動き始めます。高市政権、きょう衆議院を解散です」解散の直前、取材に応じたのは北海道４区から出馬予定の現職２人です。（自民党中村裕之前衆院議員）「いままでのなかで一番負けたくない選挙です。高市早苗さんの総裁選を３回応援し、推薦人もした唯一の中村ですから、絶対に負けたくないんだということを訴えたい」（中