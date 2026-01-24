デンマークは、短時間労働にもかかわらず、一人当たりGDPは日本の約2倍、IMD世界競争力ランキングでも常に上位に名を連ねる。この「労働時間が短いのに、強い経済力」という一見矛盾した国家の謎を追い続けてきたのが、新刊『第3の時間――デンマークで学んだ、短く働き、人生を豊かに変える時間術』の著者・井上陽子さんだ。本記事では、デンマーク経済の「強さの正体」について、井上さんに話を聞いた。（取材・構成／ダイヤモン