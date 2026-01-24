多くの人が時間術の本を手に取り、スキマ時間の活用を試みているが、なかなか成果が出ないケースも少なくない。コンサルタントの上岡正明は、その背景に「1分」という時間の捉え方が関係していると指摘する。私たちが見落としがちな1分の価値とは？※本稿は、コンサルタントの上岡正明『人生が劇的に変わる「1分」の使い方』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。無為に過ごした「1分」は後悔しても取り戻せない1日