歌手・瀬川瑛子さんが50代で選んだ再婚は、世間を驚かせた「膝上20cmのミニスカウェディング」での挙式から始まりました。それから27年。おしどり夫婦として知られるおふたりですが、互いの価値観が固まった大人同士での再婚には意外な壁も存在したそう。1度だけ訪れた離婚の危機の真相など、リアルな本音を伺いました。 【写真】「足には自信があった（笑）」も納得！話題を呼んだ瀬川さんのドレス姿（7枚目/全7枚） 「結婚する