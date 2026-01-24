２４日午前６時２０分頃、茨城県北部を震源とする地震があり、茨城県日立市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約１０キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは４・４と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４茨城県日立市▽震度３茨城県常陸太田市、東海村