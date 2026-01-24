ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――今年の古馬の中長距離路線を占ううえでも注目度の高い一戦、Ｇ?アメリカジョッキークラブカップ（以下、ＡＪＣＣ。中山・芝2200ｍ）が１月25日に行なわれます。今年で67回目を迎える年明けの名物重賞ですが、同レースについてはどんなイメージをお持ちですか。大西直宏（以下、大西）関西圏で行なわれる先週のＧ?日経新春杯（京都・芝2400ｍ）に比べて、中山開催の同レース