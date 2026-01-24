韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンが公開したビハインドショットが話題を集めている。キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。【胸部が規格外にバカでかい！】チア美女キム・ヒョニョン、今にも弾けそう！「最高の美人だ！」スタジオで撮影中の姿を複数枚投稿している。ワインレッドのチャイナドレス風ドレスに身を包み、扇子を手にしたカットで、普段のチアユニフォームとは一味違う大人びた雰囲気を見せた。