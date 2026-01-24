女子1500メートルで2位の高木美帆＝インツェル（共同）【インツェル（ドイツ）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）最終戦は23日、ドイツのインツェルで開幕し、女子1500メートルで高木美帆（TOKIOインカラミ）は1分53秒59で2位となった。種目別では5季連続6度目の総合優勝を決めた。ヨイ・ベーネ（オランダ）が1分53秒34で優勝し、堀川桃香（富士急）は16位、佐藤綾乃（ANA）は19位。男子500メートルは広瀬勇太（高