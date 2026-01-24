◇大相撲初場所13日目（2026年1月23日両国国技館）西幕下56枚目の夢之富士（17＝伊勢ケ浜部屋）が西御許（21＝中村部屋）を破って勝ち越しを決めた。立ち合い胸から当たって浅いもろ差しから一気に前に出て押し出し。身長1メートル83、体重151キロの大きな体を生かして前に出る力強い攻めで快勝した。昨年初場所から6場所連続勝ち越しで番付を上げ、17歳ながら新幕下に昇進。昨年の全6場所勝ち越しは、全力士の中でも大の