気象庁24日午前6時19分ごろ、茨城県日立市で震度4の地震があった。関東地方や福島県の各地で揺れを観測した。気象庁によると、震源地は茨城県北部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.4と推定される。津波の心配はない。