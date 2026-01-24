NY株式23日（NY時間16:25）（日本時間06:25） ダウ平均49098.71（-285.30-0.58%） S＆P5006915.61（+2.26+0.03%） ナスダック23501.25（+65.23+0.28%） CME日経平均先物52920（大証終比：-780-1.47%） きょうのＮＹ株式市場、まちまちの展開。地政学リスクの後退を背景にＩＴ・ハイテク株に買いが入り、ナスダックは続伸。ただ、ダウ平均は下落。ゴールドマン＜GS＞やＪＰモルガン＜