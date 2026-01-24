米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28） 米2年債 3.594（-0.012） 米10年債4.229（-0.016） 米30年債4.827（-0.010） 期待インフレ率2.314（-0.029） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。終盤に下げに転じた。目立ったファンダメンタル要因はなく、介入観測を背景に円が大幅高となったことへの反応も限定的だった。 ２－１０年債の利回り格差は+