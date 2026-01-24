昭和の末、1987年に高校の国語教師が出した歌集が短歌の世界を一変させた。いわずとしれた俵万智さんの『サラダ記念日』の登場である。1年間で240万部。親しみやすい平易な言葉で若者の日常の風景を鮮やかに切り取った歌が、短歌を身近な、若々しいジャンルとして蘇生させた。【写真を見る】未婚の母となった「俵万智さん」が7歳の息子と移住した場所いまでも短歌界の最前線を疾走している俵万智さんの歌がなぜ革命的だったの