ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤¬23Æü¡¢¡ØÂèÏ»½½²ó µª°ËÔ¢²°±é·à¾Þ¡Ù¤ÎÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Øµª°ËÔ¢²°±é·à¾Þ¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Î±é·àÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ÉñÂæ·Ý½Ñ¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢1966Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤ÏÉñÂæ¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤È°ÂÄê¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢À®À¶·½¸ã¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸Ä¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â­¤¬¿Ì