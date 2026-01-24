金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は4日続伸し、取引の中心となる2月渡しが前日比66.30ドル高の1オンス＝4979.70ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を4日連続で更新した。デンマーク自治領グリーンランドを巡る米欧対立への懸念が続き、安全資産とされる金に資金を避難させる動きが加速した。