先ほど、茨城県日立市で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと、津波の心配はありません。気象庁によりますと、午前6時19分ごろ、茨城県日立市で最大震度4を観測する地震がありました。震源は茨城県北部で、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。