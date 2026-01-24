昨年末の国内合宿から続いてきた活動も、終わりが近づいてきている。U-21日本代表は日本時間25日午前0時、AFC U23アジアカップ決勝でU-23中国代表と対戦。MF大関友翔(川崎F)は「ずっと一緒にいたので仲は深まったけど、毎朝見る顔に飽きた」と冗談めかしながら、「真剣勝負のなかでチームの一体感は大きくなっている」とチームワークに自信を見せた。攻撃の中心として、チームをけん引してきた。グループリーグ初戦・シリア戦