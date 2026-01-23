写真家の中田樹が、初の写真展「オシレーション（Oscillation）」を開催する。展示会場は、世田谷区池尻に現在建設中の空間プロジェクト KOUYO（交余）の工事中の空間。期間は1月30日から2月4日まで。【画像をもっと見る】中田は千葉県生まれ。カナダでのワーキングホリデー滞在中に写真家を志し、帰国後、写真制作と並行して「i-D Japan」編集アシスタントを経験。その後、写真家の小見山峻に師事し、2024年に独立。日常のス