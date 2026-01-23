韓国・ソウル発のジュエリーブランド「マンデーエディション（MONDAY EDITION）」が、渋谷PARCOにポップアップストアを出店する。期間は1月28日から2月8日まで。【画像をもっと見る】マンデーエディションは、2011年に設立された韓国のコンテンポラリージュエリーブランド。多様な素材を組み合わせたアクセサリーを揃え、近年は「パール」を使用したアイテムが人気を集めている。シンプルでありながら大胆なフォルムが特徴で、