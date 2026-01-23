ロサンゼルス発の「マッドハッピー（Madhappy）」が、関⻄初のポップアップストアを阪急うめだ本店3階 コトコトステージ 31に出店する。期間は1月28日から2月14日まで。【画像をもっと見る】ポップアップストアでは、「HAPPY ETERNAL」のテーマを掲げ、ブランドの多様な焦点や活動を発信する空間をイメージし、内装に使⽤しているカウンターにはすべてスイスの世界的家具メーカー「USM ハラー」の