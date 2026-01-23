アシックスが、2026年4月に入社する大卒新入社員の月額初任給を現行の30万円から33万円に引き上げる。また、大学院卒は32万円から35万円とする。【画像をもっと見る】同社は2024年以来、3年連続で新入社員の初任給の引き上げを行っている。2023年時点の初任給は大卒で22万2000円だったため、3年前と比べて約1.5倍になる。同社の2025年12月期連結業績は、売上高が前期比17.9％増の8000億円、営業利益が同39.8%の1400億円、純