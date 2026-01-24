厚木市の鳥に選ばれたエナガ（同市提供）神奈川県厚木市は市制記念日の２月１日、「市の鳥」としてエナガを制定する。市はこれまで「市の鳥」を定めておらず、昨年、市制７０周年を迎えたことを記念して新たに制定することにした。市内に生息するエナガとオオルリ、サンコウチョウ、ツバメ、フクロウの５種を有識者が選んだ上、同１０月に市内在住・在勤・在学者を対象に電子申請と投票用紙による投票を実施。５８２６票（有効