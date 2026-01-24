松田龍平が主演するドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第3話が23日に放送。突然のFBIの登場に驚きの声が集まった。【写真】ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』第3話より西ヶ谷温泉の人たちが次々と繭のような謎の物体に包まれた遺体が発見されるという、不気味で不可解な連続殺人事件が発生。事件現場には図形や文字が描かれた暗号らしきものが残されていたが、警察や専門